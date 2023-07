Qual è il Batman più forte? La classifica di tutti i film

Non vedevate l'ora di litigare su quale sia il Batman più forte in live action, vero? Prendiamo questa cosa con leggerezza e sportività e cerchiamo di capire chi e come potrebbe essere il migliore fra quelli visti al cinema, pronti?

Allora intanto stringiamo il cerchio a Batman in live action al cinema, altrimenti facciamo notte e ci sono altre sfide come questa che ci aspettano. Quindi niente serie tv o Lego Batman, per intenderci.

All'ultimo posto mettiamo il Batman di George Clooney, anche se ha avuto la meglio su gente tipo Mr. Freeze e Poison Ivy. Solo che è stato ampiamente aiutato ed è forse l'Uomo Pipistrello più gigione di tutti: se tiri fuori la Bat-Carta di credito significa che ormai non ti interessa più combattere dai.

Un gradino sopra c'è l'altro Batman meno amato, quello di Val Kilmer. Forse più forte di Bat-Clooney perché più concentrato e meno condizionato dal passaggio di consegne, più analitico e metodico nel suo metodo di combattimento. Potrebbe avere la meglio sull'uomo della Nespresso.

E poi inseriamo il Batman di Robert Pattinson. Che forse qualche posizione in classifica potrebbe scalarla ma di natura il personaggio è alle prime armi, gli manca l'esperienza e anche una certa dose di gadget. Questo non lo frena sulla brutalità e la voglia di primeggiare, motivo per cui secondo noi batterebbe comunque Clooney e Kilmer. Ma ora come ora sta a metà della classifica. Tra l'altro, sapete quando esce The Batman 2?

Chissà dove sarebbe stato il Batfleck con un film dedicato a lui o con una gestione del personaggio migliore. Possenza fisica, brutalità, zero scrupoli, una valanga di gadget e il superpotere della ricchezza, stando a quanto dice lui. Non va più in alto nella classifica perché manca un po' di materiale cinematografico per analizzare il personaggio fino in fondo, ma c'è anche da dire che è l'unico ad aver menato Superman, quindi non ci stupiamo se volete metterlo al primo posto.

Medaglia d'argento per il più esperto della compagnia: il Batman di Michael Keaton. Nei due film di Burton aveva già dimostrato un valore enorme e una certa dose di follia che non guasta mai. E con The Flash ha pure tenuto testa a un'invasione aliena da anziano e con i gadget vecchi e malfunzionanti. Che volete di più?

Al primo posto però dobbiamo mettere il Batman di Christian Bale. Perché più di tutti ha avuto spazio per cresce e maturare, sia dal punto di vista supereroistico sia dal punto di vista umano. E dei gadget, dai, quella Batmobile farebbe esplodere tranquillamente tutte le altre. A livello di combattimento corpo a corpo è sicuramente il più allenato di tutti e ha risorse tecnologiche capaci di far impallidire i suoi avversari. E tre film da protagonista, cosa che nessuno ha.

E voi siete d'accordo con la nostra classifica? Che, ricordiamo, è goliardica e fatta per scherzare su un miliardario orfano che picchia i borseggiatori nei vicoli bui. Secondo voi qual è il Batman più forte di tutti? Ditecelo nei commenti!

Intanto, per aggiungerne uno alla lista, cerchiamo di capire quando annunceranno il Batman di The Brave and the Bold.