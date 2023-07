Qual è la Barbie più costosa al mondo? Vediamo se lo sapevate

Quando si parla di collezionismo, bambole, action figures e statuette sappiamo benissimo che vengono fuori prezzi folli: pensavate che Barbie fosse da meno? Adesso vi raccontiamo quali sono le bambole Mattel costate di più nel corso degli anni, pronti?

Ci sono tantissime variabili sulle Barbie più costose di sempre, spesso e volentieri non tanto per la bambola in sé, per l'outfit in sé, ma per la collaborazione tra la Mattel e un'altra realtà che presta il suo marchio a quello della bambola più famosa al mondo. Marchio o, perché no, gioielli. Gioielli veri. Ora capite perché i prezzi si alzano sensibilmente?

Cominciamo con la primissima Barbie, quella in costume da bagno che vediamo anche all'inizio del film. Non è la più costosa ma essendo un pezzo storico del 1959 è stata venduta anche a 27.450 dollari a un asta. Occhio però perché le originali dell'epoca devono avere dei buchi sotti i piedi della bambola, così sapete di trovarvi di fronte a una prima edizione.

Ma parliamo di collaborazioni, appunto, perché nel 2014 lo stilista Karl Lagerfeld ha collaborato con Barbie per una bambola con le sue fattezze che teoricamente costava 200 dollari. Solo che ne hanno fatte 900 e basta, e negli anni una è stata venduta a 11.400 dollari.

Alziamo l'asticella con la Pink Diamond Barbie, collaborazione del 2013 fra Mattel e i designer David e Philippe Blond. Questa Barbie ha un vestito fatto di diamanti rosa ed è stata venduta all'asta per 15mila dollari.

Sempre gioielli, sempre Barbie. Siamo nel 1999 e De Beers, gioielleria di fama mondiale, ha collaborato con Mattel per una bambola che celebrasse i 40 anni di Barbie. Solo che la cintura del suo vestito è fatta di 160 diamanti, cortesemente forniti da De Beers. Il prezzo? 85mila dollari.

E ora eccovi la Barbie più costosa di sempre: quella di Stefano Canturi. Il gioielliere l'ha creata nel 2010 per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro al seno, e ha un gioiello come collana fatto di diamanti assieme a uno centrale rosa australiano. La Barbie è stata battuta all'asta per 302.500mila dollari.

E voi conoscevate queste Barbie carissime? Sapete che grazie a Barbie Birkenstock ha aumentato le vendite? E magari avete in casa anche le Barbie e i Ken ritirate dal mercato viste nel film. Diteci tutto nello spazio commenti qua sotto!