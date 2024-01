Qual è stato il primo bacio della storia del cinema? La risposta vi sorprenderà

Il bacio spesso è uno dei momenti più attesi e carichi di emotività all'interno della narrazione di un film e la lunga e ricca storia del cinema è piena di baci diventati iconici in film più o meno importanti. Ma qual è stato il primo bacio che due personaggi si sono scambiati davanti alla macchina da presa?

Nei film ci sono baci memorabili e altri un po' meno, come il bacio alla cipolla tra Matt Damon e Scarlett Johansson. Il primo bacio mai registrato nella storia del cinema è stato fra due donne nel film intitolato, inevitabilmente, The Kiss.



Risale al 1892 ed è una delle prime opere cinematografiche realizzate nel mondo; consisteva in fotografie individuali scattate rapidamente da Eadweard Muybridge, che poi li trasformò in un breve film utilizzando il suo zoopraxiscope. Nei suoi primi anni il medium del cinema era molto diverso rispetto a ciò che sarebbe diventato soltanto poco dopo, nel 1910. Inoltre, le prime 'immagini in movimento' erano incredibilmente abbreviate a causa delle limitazioni tecnologiche dell'epoca. All'epoca, Muybridge si concentrava principalmente su animali come struzzi e bufali quindi The Kiss rappresenta una deviazione del regista sugli esseri umani: il film consiste in un due donne nude che si danno la mano e si baciano. Nient'altro, ovviamente. Non venivano forniti nomi ai personaggi né spiegazioni, anche perché all'epoca si trattava soprattutto di uno sfoggio tecnologico e non di opere d'arte destinate alla conservazione e discusse dopo decenni.

Ora molti baci fanno parlare di loro a distanza di anni, come il bacio di Brad Pitt e Kirsten Dunst in Intervista col vampiro o quello della stessa attrice diversi anni dopo con Tobey Maguire in Spider-Man. Qual è il vostro bacio preferito nella storia del cinema?