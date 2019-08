Ecco quale sarà l'aspetto più emozionante della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe

Ai microfoni dei colleghi d'oltreoceano di ComicBook, la produttrice dei Marvel Studios Trinh Tran ha spiegato quale sarà l'aspetto più emozionante della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Dopo aver definito agrodolce il post-Endgame, la Tran ha spiegato di essere anche incredibilmente eccitata per ciò che arriverà nei prossimi anni:

"La cosa che più mi emoziona è la prospettiva di rappresentazione femminile e la maggiore diversità. Rappresentando io stessa una minoranza ed essendo una donna nel Marvel Cinematic Universe, credo che riflettere questo aspetto al cinema sia molto importante perché viviamo in un mondo in cui tutti sono diversi. Avere film come Shang-Chi e Vedova Nera e più esempi del genere aiuterà a rappresentare il mondo in cui viviamo così com’è e il pubblico si sentirà maggiormente coinvolto."

Circa i nuovi personaggi, la produttrice ha dichiarato:

"Non vedo l’ora che vengano presentati diversi personaggi, e spero che la gente li ami come ha fatto con Iron Man, Thor, Cap e gli altri che abbiamo conosciuto nei dieci anni appena trascorsi."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo a tutti i progetti della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Tra le prossime uscite citiamo Black Widow (1 maggio 2020), The Falcon e The Winter Soldier (autunno 2020) e The Eternals (6 novembre 2020).