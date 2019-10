QT8: The First Eight, arriva il trailer del documentario su Tarantino

Se qualcuno gira un documentario su di te, puoi davvero definirti arrivato come cineasta. In un 2019 segnato dal successo al cinema del suo C'era una volta a Hollywood, Quentin Tarantino diventa anche oggetto del film QT8: The First Eight, che ripercorre la carriera del regista prima dell'ultima fatica.

Il trailer del film, diretto da Tara Wood, è stato pubblicato in esclusiva da Indiewire. Il documentario è uscito in alcune sale per un evento speciale di una sola sera, e sarà disponibile in formato digitale on demand dal prossimo 3 dicembre. Secondo la sinossi ufficiale, QT8: The First Eight condurrà il pubblico "in un viaggio attraverso i primi 8 film diretti da Tarantino ha diretto, raccontato da attori e collaboratori che hanno lavorato con lui. Da Le Iene a The Hateful Eight, dal negozio di videonoleggio alla caduta di Harvey Weinstein, QT8 approfondisce la storia del regista più importante e controverso dei nostri tempi."

Il trailer svela alcuni segreti di Tarantino, oltre ad accennare al suo futuro - il regista di Pulp Fiction ha sempre detto che avrebbe smesso dopo il decimo film, ma molti degli amici più vicini ne dubitano. Il documentario ripercorre tutta la carriera, dai primi tempi nel mondo del cinema (Tarantino si è sempre definito un fanatico cinefilo prima che un cineasta) alle sceneggiature scritte e mai portate a termine, fino al giorno d'oggi in cui è considerato uno dei migliori registi della sua generazione.

Tra i personaggi intervistati per il documentario ci sono Zoe Bell e Jennifer Jason Leigh, che hanno elogiato i ruoli femminili tratteggiati da Tarantino, Robert Forster, Jamie Foxx, Richard Gladstein, Samuel L. Jackson, Diane Kruger, Lucy Liu, Michael Madsen, Tim Roth, Kurt Russell e Christoph Waltz.

L'ultimo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood tornerà nelle sale in una versione estesa con quattro scene inedite.