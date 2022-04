Q&A POP oggi su Twitch: inviateci le vostre domande su cinema e serie TV!

Con l'avvicinarsi di Pasqua bisogna tenere in particolare considerazione le tradizioni: noi di Everyeye non siamo da meno, per cui domani rinnoveremo ancora una volta quella del nostro Q&A POP, l'evento durante il quale, come sempre, potrete trovare risposta alle vostre domande su cinema, serie TV e cultura nerd in generale.

Le dinamiche, ormai, le conoscete benissimo: per partecipare al nostro Q&A POP non dovrete far altro che collegarvi al canale Twitch di Everyeye alle 15 di domani 14 aprile: la diretta durerà fino alle 17 e vi permetterà modo di trovare risposta a tutte le domande che ci avrete posto in precedenza.

Gli argomenti da affrontare, d'altronde, anche stavolta non mancano di certo: dall'attesa per Doctor Strange nel Multiverso della Follia all'esordio di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, passando per l'attesissimo The Northman di Robert Eggers e per l'ultimo episodio di Moon Knight; non mancherà occasione, inoltre, per parlare del trailer di Stranger Things 4 o dell'acclamatissimo ritorno di Walter White e Jesse Pinkman nella sesta stagione di Better Call Saul.

Per partecipare attivamente, come sempre, non dovrete far altro che porci le vostre domande nella sezione commenti di quest'articolo: vi ricordiamo, inoltre, che attivando la campanella sarete avvisati in anticipo dell'inizio della diretta, e che l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye è gratuita per gli abbonati Amazon Prime.