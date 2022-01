Q&A POP oggi alle 15:00, rispondiamo alle vostre domande su cinema e serie TV

Anche questa settimana torna l'appuntamento con il Q&A Pop in compagnia della redazione di Everyeye.it: durante il pomeriggio di domani daremo il via ad una nuova sessione di domande e risposte per discutere insieme e approfondire le ultime novità riguardanti film, serie TV, fumetti, anime e cultura geek in generale.

In programma domani pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00, il nuovo Q&A Pop ci consentirà di analizzare gli argomenti più chiacchierati della settimana e fare il punto della situazione sulle future novità provenienti dall'industria dell'intrattenimento, che si tratti di grande o piccolo schermo.

Gli argomenti di cui discutere, come al solito, non mancheranno di certo: dal nuovo trailer di The Batman all'inarrestabile successo di Don't Look Up, passando per le foto leak di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, i nuovi episodi di The Book of Boba Fett, il trailer di Moon Knight e, soprattutto, l'attesissimo teaser della serie de Il Signore degli Anelli.

Per partecipare al Q&A vi basterà, come al solito, porci le vostre domande nella sezione commenti di quest'articolo: fatto ciò, non dovrete far altro che collegarvi al canale Twitch di Everyeye all'orario dell'inizio della diretta (attivando la campanella una notifica vi avvertirà in anticipo dell'inizio della live). Vi ricordiamo, inoltre, che l'iscrizione al nostro canale Twitch è gratuita per gli abbonati Amazon Prime.