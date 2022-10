Q&A POP il 5 ottobre: aspettiamo le vostre domande su cinema, serie TV e fumetti

Si rinnova ancora una volta l'appuntamento con il Q&A POP di Everyeye: in questa sede troverete, come di consueto, tutte le istruzioni necessarie per partecipare alla diretta Twitch durante la quale proveremo a fornirvi tutte le risposte alle vostre domande su argomenti inerenti a cinema, serie TV e cultura nerd in generale.

Gli argomenti di cui parlare, chiaramente, come sempre non mancheranno: in chiave cinema ci sarà da discutere della scelta di Michael Waldron come sceneggiatore di Avengers: Secret Wars, ma non mancherà una chiacchierata sul primo poster del Super Mario con Chris Pratt o sul nuovo, straziante trailer di Black Panther: Wakanda Forever, che sembrerebbe aver ufficializzato la scelta di Shuri come erede di T'Challa.

Anche sul fronte serie TV gli argomenti non mancano di certo: mentre Ralph Macchio parla del futuro di Cobra Kai i social discutono animatamente delle scene di sesso di House of the Dragon, il tutto mentre il sesto episodio de Gli Anelli del Potere continua a tenere accesi i riflettori sul chiacchieratissimo show targato Prime. Insomma, c'è davvero bisogno di dire altro?

Il Q&A POP di domani avrà luogo sul canale Twitch di Everyeye dalle 15:00 alle 16:00: per partecipare non dovrete far altro che scriverci le vostre domande nei commenti! Vi ricordiamo, inoltre, che l'iscrizione al nostro canale Twitch è gratuita per tutti gli abbonati Amazon Prime.