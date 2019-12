Q&A Cinema e Serie TV: il 23 dicembre focus su Star Wars e The Witcher

Torna l'appuntamento Q&A Cinema, questa volta col contenuto aggiuntivo delle Serie Tv: l'appuntamento è fissato domani pomeriggio, 23 dicembre, dalle 17:00 alle 19:00, in diretta streaming su Everyeye con Francesco Fossetti e Gabriele Laurino.

La live sarà incentrata in larga parte su Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker e The Witcher, nuova serie Netflix con Henry Cavill, due fra i più importanti appuntamenti della stagione invernale da qualche giorno in programmazione rispettivamente al cinema e sulla piattaforma di streaming on demad.

Spazio anche per nuove uscite cinematografiche e televisive, dunque non prendente impegni: vi avvertiamo fin da ora, tra l'altro, che la chiacchiera sarà divisa in una prima parte NO SPOILER e in una seconda parte con SPOILER LIBERO, dunque avete ancora qualche ora per mettervi in pari con gli episodi o recuperare al cinema il film di JJ Abrams.

Nel frattempo, a chi di voi ha già visto entrambi gli spettacoli, diteci cosa ne pensate dei due progetti nella sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars e alla nostra recensione di The Witcher, serie tv per la quale abbiamo potuto vedere in anteprima i primi cinque episodi.

Restate sintonizzati per le prossime notizie.