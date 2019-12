Q&A Cinema: parliamo dei nuovi film in uscita il 4 dicembre su Twitch dalle 21:00

Torna l'appuntamento con il Q&A Cinema! La nostra redazione vi terrà compagnia sulle pagine del canale Twitch di Everyeye con una nuova serie di Domande e Risposte che avrà luogo alle ore 21 di mercoledì 4 dicembre. Nel corso della puntata, tratteremo di Cinema e delle ultime novità del grande schermo.

L'appuntamento ci permetterà così di fare un veloce ripasso delle novità più interessanti in arrivo al cinema durante le festività natalizie e di rispondere ai vostri quesiti e dubbi sui film che sono approdati nelle sale cinematografiche in queste ultime settimane.

Per gli amanti dei videogiochi, ad esempio, sarà davvero interessante partecipare attivamente alla puntata per interloquire con la redazione di Everyeye.it sulle aspettative nutrite per Star Wars L'Ascesa di Skywalker e approfondire i legami tra il nuovo kolossal di J.J Abrams e le avventure vissute da Cal Kestis nella dimensione sci-fi dell'avventura di EA Star Wars Jedi Fallen Order.

Da Black Widows a Joker, passando per il James Bond di 007 No Time to Die e il reboot di Mortal Kombat, gli spunti di riflessione non mancheranno di certo nel corso di una puntata che promette di essere scoppiettante.