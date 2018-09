Q&A Cinema in diretta stasera alle 21:00, aspettiamo le vostre domande!

Ritorna questa sera il Q&A Cinema sulle pagine di Everyeye.it! Uno spazio dedicato alle domande e risposte sul mondo dei film e delle serie TV ma questo non è l'unico appuntamento di rilievo previsto per oggi...

Fortnite Battle Royale (ore 15:00)

RNade_ torna in diretta per affrontare le ultime sfide della Stagione 5 e allenarsi in vista della Season 6 al via il 27 settembre!

Shadow of the Tomb Raider (ore 17:00)

Nuovo episodio della serie dedicato a Shadow of the Tomb Raider, giocato da Francesco Fossetti.

Q&A Cinema (Ore 21:00)

Domande e Risposte sul mondo del cinema e delle serie TV! Potete iniziare a lasciare i vostri quesiti nello spazio qui sotto, i più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione.

Tutte le trasmissioni andranno in onda sul canale Twitch di Everyeye.it