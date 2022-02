Pussy Island, Zoë Kravitz:'L'ho riscritto un milione di volte dopo le accuse a Weinstein'

La star di The Batman, Zoë Kravitz, ha raccontato di aver trascorso ben cinque anni sullo script del suo debutto alla regia, Pussy Island, insieme a E.T. Feigenbaum ma di averlo riscritto un milione di volte dopo le accuse a Harvey Weinstein e all'ascesa del movimento MeToo. Ecco le parole dell'attrice.

"Il film era inizialmente ispirato dalla mancanza di conversazione sul modo in cui le donne vengono trattate, in modo specifico nell'industria dell'intrattenimento. Ho iniziato a scriverlo prima del MeToo, prima di Harvey. Poi il mondo ha iniziato a parlare, quindi la sceneggiatura è cambiata molto; è diventata più una lotta per il potere e cosa significa quella lotta per il potere. L'ho riscritta un milione di volte. Ora siamo tipo 'Ce la stiamo facendo! Accidenti'" ha dichiarato Kravitz, che interpreterà Catwoman in The Batman.



Il thriller psicologico Pussy Island racconta la storia della barista Frida, che dovrebbe essere interpretata da Naomi Ackie, che cerca di sedurre il magnate della tecnologia Slater King (Channing Tatum). Ritrovandosi nella cerchia ristretta di King, Frida viene invitata nella sua isola privata che nasconde un sinistro segreto.



Protagonista sarà Channing Tatum, collega e attuale compagno di Kravitz:"Lo conoscevo solo per Magic Mike e per i suoi show dal vivo, ho avuto la sensazione che fosse un vero femminista, e volevo collaborare con qualcuno che fosse chiaramente interessato a esplorare questo argomento".



In questi giorni Zoë Kravitz ha commentato anche la cancellazione di High Fidelity, la serie che la vedeva protagonista.