Pussy Island: al via le riprese del debutto alla regia di Zoë Kravitz!

Sono ufficialmente iniziate le riprese per Pussy Island, il debutto alla regia di Zoë Kravitz. La notizia arriva direttamente dall'account Instagram dell'attrice, che ha scattato una foto di un ciak per condividere l'importante occasione con i suoi follower.

Su di esso, possiamo vedere il nome di Kravitz accreditato come regista insieme al titolo, al logo del film e ad un fiore rosso. Le reazioni delle star di Hollywood non hanno tardato ad arrivare, con i primi commenti entusiasti su IG provenienti da altri professionisti del settore e di artisti del calibro di Olivia Wilde, Zoey Deutch e Shailene Woodley, solo per citarne alcuni.

Il cast della pellicola conta i nomi di Channing Tatum, Naomi Ackie e Simon Rex. Il thriller psicologico prodotto dalla MGM racconta la storia della barista Frida, interpretata da Naomi Ackie, che cerca di sedurre il magnate della tecnologia Slater King (Channing Tatum). Ritrovandosi nella cerchia ristretta di King, Frida viene invitata nella sua isola privata che nasconde un sinistro segreto.

Kravitz, che ha ammesso di aver riscritto più volte il copione di Pussy Island, ha lavorato alla sceneggiatura insieme a E.T. Feigenbaum. La scrittura è stata un'abilità che la Kravitz è stata in grado di affinare mentre recitava nella serie di Hulu High Fidelity, per la quale ha scritto un episodio. L'attrice è nota sia in televisione che sul grande schermo per i suoi ruoli in Big Little Lies, Mad Max: Fury Road e, più recentemente, per quello di Catwoman nell'ultimo film sul Cavaliere Oscuro diretto da Matt Reeves, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Batman.