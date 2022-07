Pussy Island: completato il cast del film di Zoë Kravitz

Zoë Kravitz ha completato il cast di Pussy Island, il suo debutto alla regia, con Christian Slater (Dr. Death), Alia Shawkat (Search Party) e Geena Davis (Thelma & Louise).

Gli altri nomi che prenderanno parte al progetto sono Adria Arjona (Morbius), Haley Joel Osment (Goliath), Liz Caribel Sierra (God's Time), Levon Hawke (The Crowded Room), Trew Mullen (Sunny Family Cult), Saul Williams (Akilla's Escape), Cris Costa e Kyle MacLachlan (Blue Velvet). Gli attori vanno ad aggiungersi a quelli già annunciati qualche tempo fa, tra i quali figurano Naomi Ackie, Channing Tatum e Simon Rex.

Il thriller psicologico prodotto dalla MGM racconta la storia della barista Frida, interpretata da Naomi Ackie, che cerca di sedurre il magnate della tecnologia Slater King (Channing Tatum). Ritrovandosi nella cerchia ristretta di King, Frida viene invitata nella sua isola privata che nasconde un sinistro segreto.

La pellicola è attualmente in produzione in Messico. Bruce Cohen, This Is Important di Kravitz e Tiffany Persons produrranno il film, insieme a Garret Levitz per la Free Association di Tatum. Jordan Harkins è il produttore esecutivo insieme a Stacy Perskie di RedRum.

Per concludere, vi ricordiamo che la Kravitz ha ammesso di aver scritto più volte il copione di Pussy Island e che ha lavorato alla sceneggiatura insieme a E.T. Feigenbaum.