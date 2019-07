Ella Purnell rivela qualche dettaglio sull'atteso Army of the Dead di Zack Snyder

Ella Purnell (Miss Peregrine) sta attualmente promuovendo la seconda stagione di Sweetbitter, serie televisiva targata Starz, motivo che l'ha portata alla corte di Collider per una lunga intervista in merito dove la testata ha domandato all'attrice anche qualcosa in merito all'atteso Army of the Dead di Zack Snyder.

Come sappiamo, infatti, la Purnell sarà protagonista al fianco di Dave Bautista dell'heist movie a base di zombie del regista di Watchmen e Batman v Superman, una delle produzioni più grandi e attese di Netflix del prossimo anno. Quando Collider chiede dunque all'interprete qualche delucidazione sulla sua partecipazione al progetto, la Purnell risponde:



"Sono nel cast e anzi, cominceremo ufficialmente le riprese la prossima settimana [lunedì 15 luglio]. Finora è un anno molto divertente per me. Sono passata da Sweetbitter a un dramma d'epoca a Londra, chiamato Belgravia e creato da Julian Fellowes di Downton Abbey, e adesso ad Army of the Dead, che è l'esatto contrario di indossare corsetti e sottovesti. Ma io adoro la possibilità di girare cose diverse. Gireremo ad Albuquerque e so già che mi divertirò un mondo. Sono molto emozionata".



Poi parla del suo personaggio, senza rivelare troppo: "Quello horror e dunque zombie non è il mio genere preferito: io sono molto più propensa alla commedia e al dramma. Quello che mi interessa davvero è l'orrore emotivo del film, il rapporto tra il mio personaggio e suo padre, interpretato da Dave Bautista. Questa è la cosa che mi ha attratto davvero. Inoltre ho incontrato Zack ed è una persona fantastica: siamo subito andati d'accordo e amo creare relazioni con le persone. Comunque ve lo dico: non è il tipico film di zombie: è interessante, drammatico, divertente e ricchissimo d'azione. Gioca con tantissimi altri generi ed è una cosa per me nuova, dal punto di vista recitativo".



Army of the Dead non ha ancora una data d'uscita ufficiale.