Dante, il trailer del nuovo film di Pupi Avati con Sergio Castellitto

01 Distribution ha pubblicato il primo trailer di Dante, il nuovo film diretto dal regista Pupi Avati, con protagonisti Sergio Castellitto e Alessandro Sperduti. Grande conoscitore del sommo poeta italiano, il cineasta torna sul grande schermo con un racconto che tratteggia la sua storia, raccontata da Giovanni Boccaccio.

Interpretato da Sergio Castellitto, Boccaccio è il primo biografo del poeta e uno dei cultori e promotori del celebre autore della Divina Commedia.

Lo scorso anno Pupi Avati era emozionato per Dante, soprattutto a causa della sua grande passione nei confronti del poeta. Nel film si vede Boccaccio impegnato nella scrittura di Trattatello in Laude di Dante, e mentre scrive ripercorre la vita di Alighieri, sottolineando e approfondendo i momenti chiave della sua esistenza.



Dante morì nel 1321 a Ravenna, lontano dalla sua Firenze. Quasi trent'anni dopo, nel 1350, Giovanni Boccaccio riceve l'incarico di viaggiare fino a Ravenna per condurre nelle mani di suor Beatrice, figlia di Dante, 10 fiorini d'oro a nome dei capitani delle compagnie di Orsanmichele.



L'autore del Decameron ripercorre alcuni passaggi di Dante negli ultimi anni del suo esilio. Nel tragitto Boccaccio intrattiene conversazioni con diverse persone più o meno vicine a Dante Alighieri. Grazie a questo lavoro di ricerca on the road, Boccaccio riesce a ricostruire l'esistenza del poeta fiorentino, e i passaggi salienti della sua vita.



Il regista torna sul grande schermo e su Everyeye trovate la recensione di Lei mi parla ancora, il suo ultimo film.