Da Pupi Avati a Gabriele Salvatores, tutti applaudono Favino: 'Ha pienamente ragione'

Ci sono momenti in cui una sola parola può far esplodere una situazione che si celava da anni sotto uno stato di quiete apparente: è il caso, forse, di quanto sta accadendo in questi giorni con il cinema italiano, pronto ad unirsi contro Ferrari, Michael Mann e l'abitudine hollywoodiana di affidare ad attori americani personaggi italiani.

A parlarne è stato Pierfrancesco Favino, che prendendo di mira il film di Michael Mann con Adam Driver ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora: "Favino ha pienamente ragione. Visto che capita spesso che gli americani facciano film sugli italiani, ha perfettamente un suo senso che siano interpretati da italiani. Ferrari, un modenese, che viene dal Nebraska, fa un po' ridere" sono state le parole di Pupi Avati al riguardo.

"Quando ho girato il film su Dante Alighieri, noi siamo stati tentati, sedotti dall’idea di farlo interpretare ad Al Pacino. Ma per quanto lui sia un italo americano, poi ci siamo ricreduti. E grazie a Dio abbiamo scelto Sergio Castellitto e Alessandro Sperduti, quindi attori italiani" ha proseguito il regista, a cui ha fatto eco Edwige Fenech: "Favino ha ragione, gli americani hanno avuto molto più spazio nei film italiani che non il contrario. Anche se Favino ha fatto diverse partecipazioni in film americani, ma non possiamo assolutamente fare un paragone".

Leggermente più cauto Gabriele Salvatores: "La situazione è molto più complicata di quanto sembri. Bisognerebbe riflettere in maniera più approfondita e comunque il fatto che oggi ne stiamo discutendo dimostra l’importanza del tema". Che sia il primo passo verso una svolta decisiva? Staremo a vedere! Anche Mads Mikkelsen, intanto, ha appoggiato Pierfrancesco Favino dando buona parte delle colpe al doppiaggio.