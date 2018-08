Pupazzi Senza Gloria è stato un fallimento commerciale nel suo week-end di apertura

The Happytime Murders, che in Italia arriverà col nome di Pupazzi Senza Gloria, ha piuttosto deluso al botteghino domestico nel suo weekend di apertura, arrivando solo al terzo posto nella classifica dei nuovi film più visti negli Stati Uniti.

Il regista Brian Henson (figlio del leggendario Jim Henson) ha finalmente avuto la possibilità di realizzare il suo progetto dopo aver passato anni a svilupparlo. Sfortunatamente, i risultati non sono stati quelli che aveva immaginato, visto che non solo il film è stato devastato dalla critica, ma è stato anche completamente ignorato dal pubblico.

Il film, che ha debuttato negli Stati Uniti durante il week-end appena conclusosi, ha registrato i numeri più bassi della carriera della star Melissa McCarthy: stando ai numeri degli analisti, Pupazzi Senza Gloria ha guadagnato solo $10 milioni nei suoi primi tre giorni di programmazione. Se l'interesse per il film è così basso fin dai primi giorni, è improbabile che godrà del seguito necessario per reggere le prossime settimane di programmazione, e quindi rischia seriamente di non raggiungere neppure i costi di produzione (oltre $40 milioni), classificandosi come flop commerciale.

I dati aprono a scenari inquietanti anche per la McCarthy, i cui film stanno incassando sempre meno negli ultimi anni: il gradimento del pubblico nei confronti della comicità dell'attrice sembra in definitiva discesa, e a questo punto un rinnovamento dei suoi standard sembra a dir poco necessario.

Per il resto l'acclamato Crazy and Rich ha mantenuto la testa del botteghino con altri $25 milioni, un insignificante calo del 5,7% dal suo debutto. Shark - Il Primo Squalo è arrivato secondo con $13 milioni, portando il suo totale nazionale a $105,3 milioni. Mission: Impossible - Fallout, che arriverà in Italia questa settimana, negli Stati Uniti ha continuato a fare bene guadagnando altri $10 milioni nel suo quinto weekend di programmazione: l'action con Tom Cruise si prepara a superare i $200 milioni in patria, cifra che lo porterà a sorpassare Rogue Nation nelle classifiche del franchise di Mission: Impossible.