Pupazzi senza gloria: online il red band trailer del film con Melissa McCarthy

STX Films ha diffuso un nuovo red band trailer per Pupazzi senza gloria (in originale The Happytime Murders), live-action vietato ai minori che vedrà Melissa McCarthy recitare al fianco di alcuni pupazzi, anche se Sesame Street non viene citata esplicitamente.

Il film esplora un mondo dove coesistono pupazzi e umani. Come molte persone, i pupazzi hanno una gamma di personalità, lavori, interessi e vizi. Anche se parte della società, i pupazzi vengono visti come cittadini di seconda classe, subendo discriminazioni, bigottismo e violenza mentre cercano di trovare il loro posto nel mondo in modo da vivere dignitosamente. Nel film due detective in contrasto che condividono un segreto, una umana (Melissa McCarthy) l'altro un pupazzo, sono costretti a lavorare fianco a fianco per risolvere un brutale omicidio di un membro del cast di un amato show televisivo dedicato ai pupazzi.

Fanno parte del cast della pellicola anche Maya Rudolph (The Good Place, Forever) Joel McHale (Community), ed Elizabeth Banks (Pitch Perfect). L'action comedy è diretta da Joel McHale e scritta da Todd Berger. Henson, Jeff Hayes, McCarthy, e Ben Falcone ricoprono il ruolo di produttori. Il film sarà il primo della serie R-Rated.

Pupazzi senza gloria debutterà nelle sale italiane il 18 ottobre. Date un'occhiata al nuovo red band trailer nei player in alto alla notizia!