Puoi baciare lo sposo, Salvatore Esposito e Diego Abatantuono nel primo trailer ufficiale

Il film vede al centro della vicenda Antonio, ragazzo che ha finalmente trovato l'amore della sua vita in Paolo, con il quale convive felicemente a Berlino, città dove lavora. Un giorno Antonio decide di chiedere a Paolo di sposarlo, ma nell'entusiasmo della proposta i due si accorgeranno presto di dover affrontare le rispettive famiglie. Partiranno allora insieme per tornare in Italia, a Civita di Bagnoreggio, dove vivono i genitori di Antonio, Anna e Roberto, quest'ultimo sindaco progressista e aperto all'accoglienza. Ai due innamorati si unirà nel viaggio anche Benedetta e il coinquilino Donato, per un viaggio pieno di rivelazioni e sorprese.



Puoi baciare lo sposo vede nel cast anche Cristiano Caccamo, Monica Guerritore, Dino Abbrescia, Diana Del Bufalo, Beatrice Arnera, Rosaria D'Urso, Antonio Catania e anche Enzo Miccio, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 1° Marzo. Alessandro Genovesi mancava alla regia dal 2015, anno nel quale uscì nelle sale Ma che bella sorpresa con Claudio Bisio e Frank Matano.