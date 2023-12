A che punto è Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? Parlano i produttori della saga

Per il momento Everyeye ha tenuto Spider-Man: Beyond the Spider-Verse fuori dalla lista dei film di supereroi in uscita nel 2024, ma la nostra speranza come quella dei fan è di essere smentiti al più presto dal team di Sony Pictures.

A tal proposito, i produttori della saga cinematografica animata di Miles Morales Phil Lord e Christopher Miller hanno discusso del rinvio di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la cui produzione negli scorsi è stata troppo rallentata dagli scioperi di Hollywood per poter rispettare la data d'uscita precedentemente comunicata. Durante una recente proiezione speciale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il produttore Chris Miller ha condiviso un aggiornamento sullo stato del terzo episodio, la cui produzione però purtroppo sembra ancora in alto mare:

"Siamo tornati in produzione, ci stiamo lavorando. Siamo davvero entusiasti della direzione che prenderà la storia, penso che sia una conclusione molto soddisfacente per la trilogia e sarà un film emozionante come gli altri. Diciamo che siamo immersi nel lavoro fino alle ginocchia." Il suo collega Phil Lord, inoltre, ha aggiunto scherzosamente "Uscirà nei cinema!", senza però aggiungere la tanto attesa nuova data d'uscita.

