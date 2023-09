A che punto è lo sciopero degli attori? Proviamo a capirlo

Le cose ormai si stanno muovendo per quanto riguarda lo sciopero degli sceneggiatori. Un grandissimo passo avanti che però ci fa chiedere: a che punto è lo sciopero degli attori? Cerchiamo di fare il punto assieme.

Come vi dicevamo sembra si sia trovato un accordo per lo sciopero degli sceneggiatori. Tra la Writer's Guild of America e le major c'è quindi un accordo provvisorio triennale che dovrebbe portare a un contratto definitivo nel breve periodo.

Gli attori hanno esultato per la fine dello sciopero della WGA ma ora bisogna capire come e quando finirà il loro. Perché anche se lato scrittura le cose potrebbero riprendere in tempi brevi, finché lo sciopero degli attori continua non si può ovviamente andare sul set e girare. Il SAG-AFTRA, il sindacato degli attori, è in sciopero dal 14 luglio, ma l'accordo tra sceneggiatori e major potrebbe portare alla conclusione delle proteste degli attori.

Variety, che ha riportato la notizia dell'accordo, aggiunge infatti che trovato il compromesso lato sceneggiatori questa cosa potrebbe riflettersi poi per gli attori, visto che molti problemi erano simili per entrambe le categorie, uno su tutti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Il sindacato degli attori ha infatti ribadito che rimane in sciopero insistendo che le major si siedano al tavolo anche con loro per trovare un accordo definitivo che ponga fine a tutto.

Se vogliamo essere ottimisti possiamo pensare che si sia trovato un accordo prima con gli sceneggiatori (visto che il loro sciopero è iniziato a maggio) e poi lo si possa trovare con gli attori, ponendo fine a uno degli scioperi più grossi di Hollywood che stava paralizzando tutto il sistema.

E secondo voi arriverà un accordo a breve anche per gli attori o no? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!