Punto di non ritorno, dopo 23 anni Sam Neill conferma un patriottico Easter Egg

Sam Neill ha confermato un dettaglio che riguarda il suo personaggio nel film Punto di non ritorno, che indossa una bandiera australiana con la bandiera aborigena posta nell'angolo invece dell'attuale Union Jack. Nel film di Paul W.S. Anderson, Neill interpreta Billy Weir, progettista di un'astronave protagonista dell'horror sci-fi del 1997.

Punto di non ritorno si rivelò un flop al botteghino, criticato per essere troppo simile ad altri film di successo come Alien e Hellraiser. Tuttavia negli anni il film è diventato un autentico cult. I vari personaggi che s'imbarcano nella missione di Punto di non ritorno provengono da tutto il mondo e il personaggio di Sam Neill è australiano.



Sam Neill sui social ha confermato che la modifica alla bandiera australiana è stata apportata su sua richiesta, così come ha risposto ad un fan.

Neill è conosciuto soprattutto per il ruolo del dottor Alan Grant in Jurassic Park, ruolo che riprenderà nell'imminente Jurassic World: Dominion, al fianco dei vecchi amici e compagni di set, Laura Dern e Jeff Goldblum.

Nato in Irlanda, Sam Neill è cresciuto in Nuova Zelanda e si trasferì in Australia per lavorare nell'industria cinematografica nella prima parte della sua carriera. Con il Paese oceanico ha un legame molto stretto. Nonostante il successo Sam Neill è tornato a vivere in Nuova Zelanda, dove gestisce un vigneto ed è attivo politicamente, prestando il suo sostegno a cause sociali.

Nei mesi scorsi venne svelata un'idea folle di Sam Neill per Jurassic Park 3. Di recente Sam Neill ha manifestato il suo entusiasmo per il ritorno sul set di Jurassic World: Dominion.