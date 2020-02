Puma presenta la nuova linea di abbigliamento dedicata a Sonic - Il Film

Qui potete trovare il trailer di Sonic - Il Film pubblicato di recente in occasione del Super Bowl.

Il film, lo ricordiamo, debutterà nelle sale italiane il prossimo 13 febbraio con un giorno di anticipo rispetto alla release americana. Nell'attesa, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra analisi del nuovo design di Sonic , la cui realizzazione ha fatto slittare l'uscita della pellicola di alcuni mesi (in origine doveva arrivare nel 2019).

Nella galleria in calce potete trovare le nuove sneaker, felpe e magliette dedicate all'icona di SEGA e ai vari protagonisti del franchise. La collezione PUMA x SONIC sarà disponibile sul sito della compagnia, nei negozi ufficiali e da alcuni rivenditori selezionati a partire da oggi 7 febbraio, mentre la linea per bambini arriverà il 15 febbraio.

Puma ha unito le forze con il riccio più veloce del mondo in occasione dell'uscita nelle sale di Sonic - Il Film , lungometraggio basato sul celebre videogioco per il quale ha realizzato una nuova linea d'abbigliamento.

