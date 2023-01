Pulp: il fumetto di Ed Brubaker e Sean Phillips diventa un film con Legendary Pictures

Legendary Pictures ha recentemente lasciato Warner Bros per passare alla Sony, e adesso il sito Bleeding Cool ha svelato in esclusiva il primo progetto della nuova fase della casa di produzione: l'adattamento cinematografico di Pulp, acclamato fumetto di Ed Brubaker e Sean Phillips.

Edito in Italia da Panini e pubblicato negli Stati Uniti dalla Image Comics, Pulp è un thriller che racconta la storia di Max Winters, uno scrittore di romanzi pulp che vive a New York negli anni della Grande Depressione, che si ritrova coinvolto in una storia non dissimile da quelle che crea e che narrano di un fuorilegge del selvaggio West che dispensa giustizia: riuscirà a fare lo stesso nella vita reale fra rapinatori di banche, spie naziste e nemici del suo passato?

L'adattamento cinematografico di Pulp sarà sviluppato da Tom McCarthy, co-sceneggiatore e regista del film vincitore dell'Oscar Spotlight, che lavorerà con lo stesso Ed Brubaker per portare il fumetto sul grande schermo. Brubaker, che con Sean Phillips costituisce uno dei team creativi più famosi e acclamati del fumetto americano (a loro si devono opere come Sleeper, Criminal, Fatale, Kill Or Be Killed, Reckless e Scene Of The Crime), è anche un apprezzato sceneggiatore in campo televisivo, con all'attivo diversi episodi per la serie tv Westworld e la nuova serie tv animata Batman: Caped Crusader, ancora inedita, senza dimenticare Too old to die young di Nicolas W Refn.

Conoscevate il fumetto Pulp? Se si, che cosa vi aspettate da questo adattamento? Ditecelo nei commenti.