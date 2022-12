Pulp Fiction usò cast di riserva? Tarantino smentisce il mito: 'Mai voluto Johnny Depp'

Negli anni, una lista circolata in rete ha contribuito a creare una vera e propria leggenda intorno a Pulp Fiction. La whishlist conterrebbe alternative di casting per tutti i principali ruoli, da Johnny Depp a Gary Oldman. Ma ora Tarantino, pur riconoscendo l'autenticità, spiega quella lista: "Non erano le mie prime scelte".

Quentin Tarantino è ormai lanciato al mondo dei podcast. Fa apparizioni di continuo, commentando film altrui e i propri. Alcune volte con lungimiranza, altre meno, come quando ha detto di preferire Indiana Jones 4 (Il Regno del Teschio di Cristallo) a L’ultima crociata. Ma quando invece parla delle proprie pietre miliari, si vede che ha il polso della situazione.

In uno degli ultimi passaggi è stato finalmente rivelato il film che Tarantino desidera realizzare da sempre, da tutta una vita. Ma per molti invece, quel film l’ha già realizzato: si tratta di Pulp Fiction, forse la pellicola per cui valga di più in assoluto l’aggettivo di cult. Leggende e miti si sono creati intorno al film, fra cui una presunta whishlist stilata da Tarantino per attori di prima categoria che avrebbe voluto a interpretare i vari personaggi. Una volta ottenuto il rifiuto – vuole la teoria – avrebbe ripiegato su quelli che tutti conosciamo: Samuel L. Jackson, John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis e così via.

Ora Tarantino, pur riconoscendone l’autenticità, spiega finalmente la verità dietro quella lista: si trattava di uno specchietto per le allodole per evitare ripensamenti da parte della produzione. Il regista ha infatti spiegato – nel corso del podcast 2 Bears, 1 Cave con il comico Tom Segura – che il suo agente gli aveva consigliato di stilare una lista più ricca, anche con nomi di riserva ma a patto che fossero star più conclamate, in modo tale che la produzione si convincesse ad approvarla. Lui avrebbe provveduto poi a dare priorità a quegli attori cui “sapeva già benissimo di voler affidare il ruolo”.

Trovate la lista con tutti i nomi in calce all’articolo, ma il caso di Depp al posto di Tim Roth è emblematico. Pare che la produzione si indispettì nel vedere il primo messo come terza alternativa, mentre Roth veniva indicato come prima scelta. La produzione pretese dunque che la parte fosse prima proposta a Depp: se avesse rifiutato per tre volte di fila, sarebbe andata a Roth. A chi poi andò la parte lo sappiamo bene, ma pare che Tarantino chiese: “Pensate che Johnny Depp nella scena di apertura e in quella di chiusura, possa aggiungere così tanto al botteghino?”. Al che gli fu risposto: “Non aggiungerà un centesimo, ma ci farebbe sentire più tranquilli”.

Voi riuscireste a immaginare Depp al posto di Roth? E gli altri in lista? Datele un’occhiata e ditecelo nei commenti!