Pulp Fiction, Uma Thurman voleva rifiutare: come la convinse Tarantino?

Riuscireste a immaginare un Pulp Fiction senza Uma Thurman? Certo, magari il film che consacrò Quentin Tarantino avrebbe finito comunque con il dimostrarsi un capolavoro, ma che strano sarebbe trovarsi davanti una Mia Wallace con un volto diverso! Il rischio, però, è stato concreto: la nostra Uma era infatti intenzionata a rifiutare il ruolo.

La futura star di Kill Bill era in effetti la prima scelta di Tarantino per il film che avrebbe salvato la carriera di Bruce Willis, ma Thurman non era per nulla entusiasta dell'idea: l'attrice, a dirla tutta, aveva già rifiutato fermamente il ruolo quando il regista che già aveva fatto il suo esordio con Le Iene riuscì nel colpo da maestro di convincerla a cambiare idea.

Come fece? La risposta è semplice: con tanta capacità di persuasione e uno script che avrebbe lasciato davvero chiunque a bocca aperta. Il buon Quentin, che non intendeva in alcun modo rinunciare all'idea di ingaggiare quella che sarebbe diventata la sua musa, arrivò infatti al punto di leggere la sceneggiatura a Thurman durante una telefonata: la cosa risultò talmente convincente che la nostra non ebbe altra scelta che quella di tornare sui suoi passi. Una decisione saggia tutto sommato, non trovate? E voi, chi avreste scelto al posto di Uma Thurman? Fatecelo sapere nei commenti!