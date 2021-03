Pulp Fiction e la teoria di Vincent Vega in bagno: cosa significa?

Quentin Tarantino è celebre, fra le altre cose, per la maniacale attenzione dedicata ad ogni singolo e apparentemente insignificante dettaglio dei suoi film: non stupisce, dunque, che anche quel continuo andare in bagno di Vincent Vega nel corso di Pulp Fiction possa essere qualcosa di tutt'altro che casuale.

In primis c'è da notare un particolare: ogni volta che il personaggio di John Travolta entra in un bagno accadono cose fondamentali per la trama, dall'overdose di Mia Wallace al tentativo di rapina di Zucchino e Coniglietta, per finire proprio con l'omicidio dello stesso Vincent da parte di Butch.

Ma è davvero un caso che il sicario agli ordini di Marsellus Wallace passi tutto questo tempo alla toilette? Naturalmente no, almeno stando alla teoria partorita da alcuni fan particolarmente attenti ai dettagli: secondo molti, infatti, i continui "ritiri spirituali" di Vincent sarebbero dovuti alla costipazione derivata dal frequente utilizzo di eroina da parte del nostro.

Certo, si tratta di una teoria non ancora confermata in via ufficiale da nessuno degli addetti ai lavori: conoscendo il nostro Quentin, però, non ci sorprenderebbe affatto scoprire che il regista abbia pensato anche ad un dettaglio del genere nel corso della scrittura del suo capolavoro. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Pulp Fiction.