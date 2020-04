Prima di Pulp Fiction Tarantino voleva girare un film su Luke Cage con Laurence Fishburne

Quentin Tarantino è quello che si può definire senza paura di cadere in errore una fucina di idee: il regista lo scorso anno in sala con C'era una Volta a... Hollywood è una persona dalle mille passioni e dalla mente vulcanica, per cui non dovrebbe stupire sapere che, anni addietro, fu quasi sul punto di mettersi a girare un cinecomic.

Parliamo, in realtà, di un tempo in cui il termine cinecomic non era neanche stato coniato: erano gli anni compresi tra il 1992 e il 1994, periodo post-Le Iene e pre-Pulp Fiction, e il buon Quentin aveva intenzione di mettere le mani su uno dei suoi supereroi preferiti, vale a dire Luke Cage.

"Era prima che tutta questa roba Marvel venisse fuori. Era dopo Le Iene e prima di Pulp Fiction, e stavo pensando di fare un film su Luke Cage. Sono sempre stato un grande collezionista di fumetti, e alcuni dei miei preferiti erano su Luke Cage e Shang-Chi. Ciò che mi dissuase fu questa chiacchierata con degli amici fanatici dei fumetti... Perché io pensavo che Laurence Fishburne sarebbe stato perfetto per Luke Cage. Ma tutti i miei amici pensavano che dovesse essere Wesley Snipes. E io: 'Guardate, mi piace Wesley Snipes, ma Laurence Fishburne è praticamente Marlon Brando'. E loro: 'Sì, ma deve prepararsi per apparire come Luke Cage. Snipes è già così!' e io allora: 'Andate a fa****o! Non è importante questo! Fo******i, avete rovinato tutto" ha raccontato il regista.

Resta ovviamente la curiosità di sapere come sarebbe stato un Luke Cage diretto da Tarantino, grande fan di quella blaxploitation da cui il personaggio Marvel attinge a piene mani. Nel frattempo, il regista sta pensando di trarre un romanzo da C'era una Volta a... Hollywood; alcuni giorni fa, lo stesso Tarantino ha raccontato di quando provò a spiegare a Brad Pitt come togliersi la maglietta sul set di C'era una Volta a... Hollywood.