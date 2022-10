Pulp Fiction, la steelbook 4K è la cosa più bella che vedrete oggi: ecco tutti gli extra!

Il capolavoro di Quentin Tarantino Pulp Fiction sta arrivando per la prima volta in assoluto in una nuova edizione home-video in 4K, e oggi possiamo mostrarvi la prima immagine della speciale edizione limitata in Steelbook.

Per la prima volta in assoluto, i fan potranno godersi l'innovativo capolavoro tarantiniano con John Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Uma Thurman in 4K Ultra HD e Blu-ray con l’edizione limitata SteelBook da collezione in arrivo il 15 dicembre 2022 grazie a Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures.

Vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes del 1995, il film ha anche vinto l'Independent Spirit Award come Miglior Film e l'Academy Award come Miglior Sceneggiatura Originale. Il film presenta un cast stellare, composto da: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Ving Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken e Bruce Willis. La versione 4K Ultra HD all’interno dell’edizione limitata SteelBook di Pulp Fiction include i seguenti contenuti extra:

Non la solita frasetta noiosa lanciata là per fare due chiacchiere

Alcune nozioni sulla storia

Trivia Track avanzato (solo in inglese)

