Pulp Fiction, la scena della siringa è girata al contrario: un dettaglio la tradisce

Elencare le scene di Pulp Fiction rimaste nella storia del cinema si farebbe prima ad indicare l'intero lungometraggio: il capolavoro di Quentin Tarantino è uno dei film più importanti di tutti i tempi, grazie anche a una sequela infinita di scene impossibili da dimenticare, tra cui quella della siringa di adrenalina a Mia Wallace.

Ricorderete tutti il momento in cui un Vincent Vega a dir poco terrorizzato si trovava a dover piantare un ago in petto al personaggio di Uma Thurman per tentare di salvarla da una probabile morte per overdose: si tratta di uno dei momenti più intensi del film, nonché di una scena insidiosa da girare per i protagonisti stessi.

Per prevenire qualunque inconveniente, dunque, il buon Quentin decise di girare la scena al contrario: nella realtà, dunque, John Travolta estrae con veemenza l'ago precedentemente soltanto appoggiato sul punto dell'iniezione, in modo da non rischiare di infilzare sul serio la sua co-star. Il resto, ovviamente, lo fece il montaggio: la scena fu infatti invertita in un secondo momento, com'è possibile notare dalla sparizione di un segno sul petto di Mia negli istanti immediatamente successivi all'iniezione.

Che dire: Tarantino sarà anche uno spericolato, ma sa bene come evitare guai ai suoi attori! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Pulp Fiction.