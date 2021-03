Pulp Fiction, Samuel L. Jackson celebra il suo Jules con una nuova foto social

Sono passati ben 27 anni dall'uscita originale di Pulp Fiction di Quentin Tarantino, e mentre in Italia non si fa altro che chiedere a Luca Ward di ripetere a ogni ospitata Ezechiele 25.17, in America direttamente via social è l'interprete del personaggio, Samuel L. Jackson, a portarne avanti nome ed eredità.

Jules è forse il personaggio più iconico mai interpretato da Jackson, se escludiamo il Maestro Windu in Star Wars, ed è una di quelle creazioni che si attaccano addosso all'attore senza più lasciarlo andare, anche perché la star in questione non vuole proprio saperne di dimenticare quel personaggio, tanto da continuare a giocarci anche tramite il merchandising o altro.



Ne è un esempio l'ultima foto postata via Instagram da Samuel L. Jackson: un selfie scattato per immortalare nella sua pienezza la maglietta che ha indosso. Si tratta infatti di una stampa su base celestina di Jules vestito da Santo, con la scritta "Saint Jules, Protettore dei Deboli". E in didascalia, l'attore ha scritto: "Entriamo in questa settimana benedetti da San Jules. Non cominciate niente, e non sarà nessuno".



Vi lasciamo al nostro speciale dedicato a Pulp Fiction, che resta ancora oggi uno dei massimi capolavori di Quentin Tarantino.



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.