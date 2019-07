Pulp Fiction: Quentin Tarantino aveva un'idea per un prequel su Vincent Vega

Quentin Tarantino ha stabilito di avere un limite numerico nella sua filmografia, affermando che non andrà oltre il decimo film. Ma il regista ha da sempre abituato i suoi fan a molte idee da concretizzare su pellicola, e verso molte di esse ha espresso interesse senza mai realizzarle. E in lista pare che ci fosse anche un prequel di Pulp Fiction.

L'ipotetico titolo sarebbe stato Double V Vega, una sorta - come detto - di prequel, incentrato su due personaggi iconici della filmografia di Tarantino, ovvero Vic Vega (Michael Madsen) de Le Iene e Vincent Vega (John Travolta). Ma il progetto non è mai decollato.

Durante una recente intervista al podcast ReelBlend, Tarantino ha spiegato quale sarebbe stata la trama di quel film, se fosse stato in grado di concretizzarlo, e le motivazioni per le quali non lo farà mai.



Double V Vega sarebbe stata una storia ambientata anni prima di Pulp Fiction ma Tarantino non ha portato avanti il progetto e ora John Travolta e Michael Madsen sono troppo in là con l'età per tornare nuovamente nei rispettivi ruoli.

Come ha spiegato Tarantino, alcune idee hanno semplicemente una scadenza; inoltre il regista ha spiegato di non avere alcuna intenzione d'impegnarsi ad utilizzare le tecniche di ringiovanimento che hanno permesso ad alcuni attori di partecipare a film prequel. Come Samuel L. Jackson in Captain Marvel, dove interpreta un giovane Nick Fury degli anni '90. La trama avrebbe preceduto la vicenda che in Pulp Fiction vede Vincent e Jules recuperare una misteriosa valigetta. In un dialogo di Pulp Fiction, Vincent racconta a Jules il periodo trascorso ad Amsterdam e Double V Vega avrebbe raccontato proprio quel periodo in cui Vincent ha vissuto in Olanda con Vic.

In ogni caso i fan di Tarantino potranno rifarsi gli occhi con il suo ultimo progetto, C'era una volta a...Hollywood, anche grazie ai nuovi poster usciti in questi giorni.

Ieri inoltre è stata diffusa la notizia in cui Tarantino ammette di aver parlato con Uma Thurman per un ipotetico sequel di Kill Bill.