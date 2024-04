Pulp Fiction, mitica reunion del cast per il 30esimo anniversario

John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Harvey Keitel si sono riunite giovedì per celebrare il trentesimo anniversario di Pulp Fiction all'interno del TMC Classic Film Festival. Il tema del festival di quest'anno è Most Wanted: Crime and Justice in Film e il film di Tarantino era incluso insieme ad altri titoli noti.

Come per le altre proiezioni, anche quella di Pulp Fiction era preceduta da una speciale introduzione sul film. Quella per Pulp Fiction includeva una conversazione insieme ai protagonisti Travolta, Thurman, Jackson e Keitel, insieme ad altre star come Rosanna Arquette, Phil LaMarr, Burr Steers, Eric Stoltz, Julia Sweeney e Frank Whaley.



Scoprite il significato del titolo Pulp Fiction, scelto da Tarantino. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 1994 ed è il secondo film del regista, che insieme a Roger Avary vinse l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale dopo essersi aggiudicato la Palma d'Oro al Festival di Cannes.

Nel film le storie incrociate di svariati personaggi in qualche modo legati al mondo del crimine. Un pugile che decide di non perdere a tavolino l'incontro, due sicari che intraprendono discussioni su massaggi ai piedi e sandwich, e una coppia improvvisata di rapinatori che decidono di fare un colpo in una tavola calda.



Sul nostro sito potete recuperare la nostra recensione di Pulp Fiction, uno dei film più acclamati del regista di Knoxville.

