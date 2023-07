Pulp Fiction, l'incredibile storia di come è nato il personaggio di Samuel L. Jackson

A volte i ruoli cult che restano nell'immaginario collettivo di tutti avvengono un po' per caso. O forse era davvero destino. È successo a Samuel L. Jackson per il suo iconico Jules in Pulp Fiction. E ora vi raccontiamo come ha ottenuto la parte.

La storia l'ha raccontata lo stesso Samuel L. Jackson al late show di Jimmy Kimmel. Sganciando tra l'altro una bomba su un ruolo che non ha mai ottenuto per il primo capolavoro di Quentin Tarantino: Le Iene. Jackson non ha rivelato quale fosse la parte per la quale aveva fatto un provino, però gli era spiaciuto molto non ottenerla.

Soprattutto dopo che ha visto il film al Sundance Film Festival, dove tra l'altro ha incontrato proprio Quentin Tarantino. Jackson gli ha detto subito che per lui Le Iene era un film incredibile, e Tarantino in tutta risposta gli fa: "ti è piaciuto quello che ha ottenuto la tua parte?".

Ovviamene Samuel L. Jackson ha ribadito che il film sarebbe stato molto meglio se avessero scelto lui, ma è proprio in quel momento che Quentin Tarantino lo ha sorpreso. Il regista gli ha infatti detto così dal nulla che stava scrivendo qualcosa apposta per lui. E Jackson questa cosa non se l'aspettava, perché non pensava nemmeno che Tarantino si ricordasse così bene lui o il suo provino.

Ebbene, due settimane dopo nella posta di Samuel L. Jackson è arrivata la sceneggiatura di Pulp Fiction. L'attore ha anche aggiunto che è quasi contento di non aver ottenuto la parte ne Le Iene perché così ha potuto interpretare Jules Winnfield nel capolavoro di Quentin Tarantino. Forse uno scambio equo visto quanto è diventato iconico Jackson con quel personaggio. E tutto questo dimostra ancora di più che per Pulp Fiction non è stato usato un cast di riserva.

E voi la conoscevate questa chicca su Pulp Fiction? Avreste voluto vedere Samuel L. Jackson ne Le Iene? Ditecelo nei commenti!

