Pulp Fiction, cosa faceva Vincent Vega ad Amsterdam? Scopriamolo insieme

In Pulp Fiction Vincent Vega sottolinea di aver avuto dei trascorsi ad Amsterdam piuttosto movimentati ma, nella realtà dei fatti, non è stato mai specificato cosa abbia fatto nella città olandese. Cerchiamo di fare chiarezza insieme.

Nella sua iconica conversazione con Jules Winnfield, il personaggio racconta di avervi passato tre anni e solo grazie ad alcune dichiarazioni di Tarantino possiamo comprendere cosa sia accaduto in quel periodo della sua vita.

Il regista ha infatti raccontato in una recente intervista che, avrebbe voluto realizzare una pellicola ponte tra Pulp Fiction e Le Iene intotolata Double V Vega, incentrata sulle vicende di Vincent e Vic Vega a.k.a Mr. Blonde, tra i protagonisti dei suoi primi due film.

Questo progetto avrebbe appunto visto i due fratelli Vega ad Amsterdam dove Vincent avrebbe gestito un club per Marsellus. Vic si sarebbe presentato in visita, e ovviamente si sarebbero messi nei guai, anche se esattamente quello che sarebbe successo è qualcosa che nemmeno Tarantino sa. Il film dei fratelli Vega non è andato oltre la semplice idea, poiché quando Tarantino ha provato a concretizzare il tutto si è reso conto che Travolta e Madsen erano ormai palesemente invecchiati rispetto ai personaggi che avrebbero dovuto interpretare ed erano impegnati con altri progetti lavorativi.

A giudicare dalle parole di Vic, gli anni olandesi sarebbero stati sicuramente entusiasmanti, così come tutto il periodo di permanenza in Europa in generale. Cosa sia successo con precisione mentre dirigeva quel Night Club probabilmente non lo sapremo mai ma, non sarà stato di certo troppo rilevante se Tarantino non ha ritenuto necessario raccontarlo esplicitamente in Pulp Fiction di cui potete leggere la nostra recensione.