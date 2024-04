Pulp Fiction: conoscete la vera storia del personaggio più strano e inquietante del film?

Pulp Fiction è ormai riconosciuto come uno dei film più cult e iconici del cinema moderno. In molti ricorderanno il ballo di John Travolta, la ferocia di Samuel L. Jackson, la determinazione di Bruce Willis. Ma in quanti ricorderanno questo determinato personaggio?

Stiamo parlando dello storpio, ovvero del personaggio che appare nella scena in cui Butch Coolidge (Bruce Willis) e Marsellus Wallace (Ving Rhames) vengono catturati dal proprietario e dalla guardia di sicurezza di un banco dei pegni. In un’intervista con Empire, il regista del film (qui potrete leggere il nostro Everycult di Pulp Fiction) Quentin Tarantino ha svelato l’origine del personaggio:

"Nel film non è proprio così, ma nella mia mente quando l'ho scritto, lo Storpio è morto. Butch lo ha steso e quando è svenuto si è impiccato. In termini della sua storia passata, lui era tipo un autostoppista o qualcuno che hanno raccolto sette anni prima, e lo hanno addestrato in modo che divenisse la vittima perfetta".

Parlando a Vulture del suo ruolo nel 2014, Steve Hibbert, interprete dello storpio, ha menzionato la sua esperienza sul set, decisamente breve: "Guardavo [Quentin] e lui faceva spallucce, mi dava un pollice in su e questo era tutto".

