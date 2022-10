Pulp Fiction, il capolavoro di Tarantino arriva per la prima volta in Blu-ray 4K!

Certi film sembrano non avvertire il passare degli anni: su alcuni di questi, al contrario, lo scorrere del tempo sembra sortire l'effetto di cui godono i vini più pregiati! Fa senza dubbio parte di questa categoria Pulp Fiction, che a proposito di migliorare come il buon vino sta per arrivare sui nostri scaffali tirato a lucido in una nuova veste.

Mentre Samuel L. Jackson ancora recrimina l'Oscar non vinto per il film uscito nel 1994, infatti, il capolavoro di Quentin Tarantino si appresta a tornare nei negozi in una nuova edizione rimasterizzata in Blu-ray 4K, godendo quindi dello stesso trattamento riservato qualche settimana fa al suo predecessore Le Iene.

La nuova edizione sarà disponibile in una splendida steelbook e verrà distribuita a partire dal prossimo 15 dicembre: Amazon ha comunque già dato il via ai preordini, con la versione steelbook che costerà 28,90 euro (in linea con i prezzi previsti per il mercato americano, pari a poco meno di 28 dollari per la steelbook e 18 dollari per la versione standard).

Un'occasione da non perdere per godersi al meglio un film che ancora oggi non smette di affascinarci e di rivelarci l'immenso talento del regista di Kill Bill e Bastardi Senza Gloria. Per saperne di più, comunque, qui trovate un nostro approfondimento su Pulp Fiction.