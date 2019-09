Pulp Fiction: il capolavoro di Quentin Tarantino arriva su Netflix

Pulp Fiction, il più grande capolavoro del regista statunitense più iconoclasta degli ultimi tre decenni, Quentin Tarantino, arriva finalmente sul servizio di streaming on demand Netflix.

Ad annunciarlo l'account ufficiale della compagnia, come potete vedere nel post pubblicato su Facebook che trovate in calce all'articolo.

La notizia arriva a pochi giorni dall'esordio nei cinema italiani di C'Era Una Volta a Hollywood, la nuova, meravigliosa opera dell'acclamato cineasta, in uscita da mercoledì 18 settembre. Curiosamente, proprio su Netflix nei prossimi mesi dovrebbe arrivare una versione extended cut da quattro ore di C'Era Una Volta a Hollywood, sotto forma di mini-serie da quattro episodi di un'ora ciascuno: Tarantino aveva già optato per una manovra di distribuzione simile l'anno scorso, quando sempre sul servizio di streaming on demand aveva pubblicato la versione estesa di The Hateful Eight, presente sfortunatamente solo nel catalogo Netflix USA e ancora inedita in Italia.

Ricordiamo che il regista è attualmente a lavoro su una versione estesa di Django Unchained, il suo sequel Django/Zorro e un film di Star Trek vietato ai minori.

