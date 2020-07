Per Un Pugno Di Dollari: l'esilarante storia di Clint Eastwood e il finto titolo del film

Stasera torna in tv Per Un Pugno Di Dollari, primo capitolo della leggendaria trilogia western diretta da Sergio Leone e interpretata da Clint Eastwood, che qui condivide lo schermo con Gian Maria Volonté.

Sia Leone che Volonté però si nascosero dietro pseudonimi inglesi (Bob Robertson per il regista e John Wells per l'attore) in quanto il film sarebbe stato il primo spaghetti western ad essere distribuito negli Stati Uniti: per questo motivo alcuni lo considerano erroneamente il primo di questo specifico sotto-genere del western, anche se in realtà in Europa ne erano già stati prodotti alcuni che ovviamente non ebbero questo successo.

Successo che però era tutt'altro che scontato all'epoca: lo stesso Eastwood, ancora semi sconosciuto, non credeva nella riuscita del film, e alla fine accettò la parte che lo rese leggenda per poter visitare l'Europa. La star raccontò: "Non ero mai stato in Italia. Non ero mai stato in Spagna. Non ero mai stato in Germania. In pratica, non ero mai stato in nessuno dei paesi che avrebbero co-prodotto questo film, quindi pensai che, anche se fosse stato un flop, il peggio che ne sarebbe venuto fuori sarebbe stata una bella vacanza. Andai laggiù per vedere i posti e imparare cose. Ero curioso di scoprire come venivano fatti i film in altri paesi."

La cosa esilarante però ha a che fare col titolo originale del progetto, inizialmente noto come "The Magnificent Stranger": venne cambiato solo tre giorni prima dell'uscita nelle sale cinematografiche, ma nessuno si prese la briga di informare Clint Eastwood. L'attore pensò che il film di Leone avesse fatto fiasco, perché tutti parlavano bene di questo "Per Un Pugno Di Dollari", del quale lui ovviamente non aveva mai sentito parlare prima. Fu il suo agente a fargli leggere un articolo di Variety tre settimane dopo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult de Gli Spietati e alla curiosa causa legale fra Clint Eastwood e l'industria della cannabis legale.