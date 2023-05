I pugni in tasca, Elle Fanning e Kristen Stewart star del remake del film di Bellocchio

Elle Fanning e Kristen Stewart saranno le star del remake nordamericano del capolavoro di Marco Bellocchio, I pugni in tasca, al fianco di Josh O'Connor. Il film verrà diretto da Karim Aïnouz, impegnato in questi giorni al Festival di Cannes con il suo ultimo film, Firebrand, interpretato a Jude Law e Alicia Vikander.

La sceneggiatura del film sarà scritta da Efthimis Filippou, che adatterà il film di Bellocchio uscito nel 1965.



Aïnouz ha elogiato il film del regista italiano, al quale lo scorso anno è stato riconosciuto il premio EFA per Esterno Notte:"Il sorprendente debutto di Marco Bellocchio, I pugni in tasca, è uscito oltre cinquant'anni fa e ha avuto un enorme impatto sul cinema e sulle narrazioni italiane dell'epoca. Sono entusiasta di collaborare con Efthimis Filippou per rivisitare quest'opera iconica e creare una parabola contemporanea sulla morte della tradizionale famiglia patriarcale, che spero sia toccante e provocatoria in egual misura. È un sogno diventato realtà lavorare con un gruppo così dinamico di attori che ammiro da tempo per portare questo esplosivo adattamento al pubblico contemporaneo".



I pugni in tasca di Marco Bellocchio racconta la storia di una madre cieca, interpretata da Liliana Grace, che assiste al progressivo deterioramento psicologico dei suoi quattro figli, ognuno simbolo di un disagio malato. In particolare la preoccupazione è verso Alessandro (Lou Castel); i suoi problemi psicotici mettono a repentaglio l'equilibrio del nucleo familiare.



Su Everyeye trovate il trailer di Rapito, l'ultimo film di Bellocchio, presentato in questi giorni al Festival di Cannes.