A quale pugile è ispirato Rocky Balboa? Le origini del personaggio di Sylvester Stallone

Quando si creano delle icone accade spesso che ci si ispiri a persone reali, plasmandole e modificandole per portarle al cinema in una veste nuova. Anche per il Rocky Balboa di Sylvester Stallone è andata così: ecco a quale pugile si è ispirato.

Non c'è molto da aggiungere per quanto riguarda un'icona immortale come Rocky Balboa, eppure esiste un pugile vero a cui proprio Stallone ha deciso di rifarsi creando il personaggio.

Si tratta di Chuck Wepner, pugile nato a New York nel 1939. Ha cominciato a combattere nel New Jersey, a Bayonne, dove si era guadagnato il soprannome "The Bayonne Bleeder", cioè il sanguinante di Bayonne, perché perdeva sempre tanto sangue durante i suoi incontri. Come Rocky veniva da un contesto sociale povero e molto urbano, ma si era fatto un certo nome nella boxe per le sue qualità.

Talmente tanto che nel 1975 sfidò l'allora campione del mondo Muhammad Ali, proprio per il titolo. Nessuno dava a Wepner una singola possibilità contro un lottatore già leggenda come Ali (e già si vedono le somiglianze con Rocky), eppure Chuck Wepner riuscì a resistere ben quindici round contro Muhammad Ali, mandandolo anche al tappeto una volta.

Alla fine Ali ebbe ovviamente la meglio e Wepner perse per ko tecnico, ma dimostrò a tutti contro ogni pronostico di poter resistere contro un avversario gigantesco come Ali. Ecco quindi che i parallelismi con Rocky Balboa sono evidenti, così come l'ispirazione di Sylvester Stallone per il suo personaggio. Ecco infatti come Sylvester Stallone ha raccontato le origini di Rocky.

E voi lo conoscevate il "vero" Rocky Balboa? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo alla classifica dei film di Rocky secondo Sylvester Stallone.