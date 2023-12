Puffin Rock: Il trailer di questo nuovo film d'animazione sembra assolutamente delizioso

Dopo il trailer di Perfect Days, diamo un'occhiata alle prossime uscite in arrivo nei cinema italiani cambiando totalmente genere grazie al nuovo film d'animazione per tutta la famiglia Puffin Rock.

Il film sarà al cinema dal 4 gennaio 2024 e segnerà il primo lungometraggio animato tratto dalla pluripremiata serie TV per bambini Puffin Rock creata da Tomm Moore, Lily Bernard e Paul Young: distribuito per l’Italia da Adler Entertainment, si tratta di un’avventura per i più piccini ambientata sulla fantastica isola di Puffin Rock, dove vivono felicemente le pulcinelle di mare Oona, Baba, Vera e Rudi.

Ad allietare le loro giornate arrivano dei nuovi abitanti: Isabelle, Phoenix e Marvin. Accolti calorosamente, entrano subito a far parte della famiglia. Quando l'ultimo ovetto di Puffin scompare in circostanze misteriose, Oona e i suoi nuovi amici si uniranno in una corsa contro il tempo per riportarlo a casa, prima che una grande tempesta colpisca Puffin Rock e metta in pericolo l'intera isola. Riusciranno i coraggiosi abitanti di Puffin Rock a salvare il piccolo uovo?

Tomm Moore è, ovviamente, il regista e animatore simbolo dei Cartoon Saloon, acclamato studio cinematografico d'animazione irlandese: la sua ultima fatica, in qualità di produttore, è stata il film Il drago di mio padre, disponibile su Netflix.