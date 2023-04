I Puffi, Rihanna si aggiunge al cast: sarà la voce di Puffetta!

Anche Paramount ha deciso di sfruttare la grande attenzione mediatica del CinemaCon per fare alcuni annunci importanti. Durante il panel dedicato hanno dedicato uno spazio al prossimo film su I Puffi, parlando di una presenza d'eccellenza nel cast. Rihanna, infatti, sarà la voce di Puffetta.

La cantante non solo doppierà quello che è uno dei personaggi più iconici del mondo dei puffi ma, secondo alcune anticipazioni, potrebbe collaborare anche alla colonna sonora. Il film, infatti, fin dal primo minuto è stato presentato come un musical e la scelta di Rihanna come voce di Puffetta sembra essere indicativo della qualità musicale del prodotto. Non è la prima volta che viene realizzato un adattamento cinematografico de I Puffi ma questo, guardando le persone in campo, potrebbe essere il progetto definitivo.

Già nel 2022 era stato annunciato che Chris Miller avrebbe realizzato un film musical de I Puffi. Poco tempo dopo si à aggiunto come regista anche Matt Landon, mentre Rihanna è la prima grande star ad essere annunciata come doppiatrice. Nel corso degli anni in moltissimi live-action abbiamo visto divi e dive della musica prestarsi al doppiaggio in particolare per film che fondono recitazione e canto. Un esempio è sicuramente il Re Leone nel quale Beyonce era la voce della leonessa Nala. La scelta di Rihanna sembra essere la conseguenza del grandissimo successo che la cantante ha riscontrato dopo il suo spettacolare half time al Super Bowl e la performance sulle note di Lift Me Up agli Oscar 2023.

Rihanna ha lanciato una nuova collezione per Puma dopo ben 5 anni confermando quanto il suo impegno non sia solo nella musica e al cinema ma anche nel mondo della moda. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!