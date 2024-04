I Puffi, anche Nick Offerman nel cast del musical con Rihanna!

I Puffi avranno il loro musical: il film, diretto da Chris Miller (regista di Shrek terzo), non potrà che rappresentare un tuffo nei ricordi di chi ha vissuto la propria infanzia tra le avventure degli omini blu!

Rihanna sarà la voce di Puffetta ma a lei si unirà un cast davvero stellato come annunciato da Brian Robbins, a capo di Paramount: a prendere parte al doppiaggio per il nuovo film di Paramount Pictures e Paramount Animation saranno nomi più iconici di Hollywood come Nick Offerman (direttamente da The Last of Us), Natasha Lyonne, JP Karliak, Dan Levy, Amy Sedaris, Nick Kroll, James Corden, Octavia Spencer. , Hannah Waddingham, Sandra Oh, Alex Winter, Billie Lourd, Xolo Maridueña con Kurt Russell e John Goodman. Per i fan di tutte le età dei Puffi, l'arrivo di un emozionante musical dedicato alle amate creature blu non poteva che essere accompagnato da un incredibile cast.

Basato sui fumetti dell'artista Peyo, la pellicola risponderà a una delle domande più puffose: ma cos'è un Puffo? Altri dettagli sulla trama non sono stati ancora svelati. A curare la colonna sonora del musical sarà Rihanna, oltre il suo ruolo di doppiatrice, in collaborazione xon Ryan Harris, Laurence Jay Brown e Tyran "Ty-Ty" Smith. La pellicola arriverà in sala il prossimo 14 febbraio 2025.

