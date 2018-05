Public Enemy è il titolo della nuova commedia di Channing Tatum e... LeBron James!

Channing Tatum e LeBron James uniranno le forze per produrre una nuova commedia di stampo action che sarà distribuita prossimamente dalla New Line Cinema.

Tatum e la stella dell’NBA figureranno come produttori del film, intitolato Public Enemy, insieme alla SpringHill Entertainment di Maverick Carter e alla Free Association di Reid Carolin e Peter Kiernan.

Scritto da Lucas Carter, il film viene descritto come una commedia action sovversiva che guarda alla velocità con cui si muovono i media di oggi. La SpingHill che produce il film è già al lavoro con la New Line anche sul remake di House Party, pellicola del 1990 diretta da Reginald Hudlin. La Free Association è nota per aver prodotto i franchise di 21 Jump Street e Magic Mike, la serie Comrade Detective e il film di prossima uscita nelle sale italiane La truffa dei Logan (tutti con Tatum protagonista).

In qualità di attore, LeBron James era già apparso nella serie Entourage, nel cast vocale di SpongeBob, nella serie The LeBrons, in Un disastro di ragazza di Judd Apatow e apparirà anche nell’annunciato sequel di Space Jam, in cui figura anche come produttore esecutivo, nel film quindi succederà a Michael Jordan, protagonista del primo indimenticato film con i personaggi Looney Tunes.