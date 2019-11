Pubblicato il nuovo trailer di Bad Boys For Life, con Will Smith e Martin Lawrence

Dopo la pubblicazione del nuovo poster ufficiale, l'action Bad Boys For Life, terzo capitolo del franchise action con Will Smith e Martin Lawrence, torna a mostrarsi con il secondo trailer promozionale.

Come al solito, potete visionare il filmato comodamente all'interno dell'articolo.

Diretto da Adil El Arbi & Bilall Fallah su una sceneggiatura scritta da Peter Craig, Joe Carnahan e Chris Bremner, il film debutterà nelle sale americane il 17 gennaio 2020, mentre in Italia arriverà il 23 dello stesso mese.

La storia racconterà di come Mike, messo alle strette dalla rapida ascesa del cartello della droga di Armando Armas, sarà costretto a convincere Marcus a tornare in azione, nonostante questi si sia ritirato dalla lotta contro il crimine. Oltre al ritorno di Will Smith e Martin Lawrence, nel cast del film troveremo anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam e Joe Pantoliano, che invece tornerà nei panni dell'iconico capitano Howard.

