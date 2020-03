Pubblicati online in versione ufficiale i primi 8 minuti di Sonic - Il Film

La Paramount Pictrues insieme a FandangoNOW Extras ha pubblicato su Youtube in via del tutto ufficiale i primi 8 minuti dell'apprezzato Sonic - Il Film, adattamento cinematografico della saga videoludica targata SEGA e diretto dall'esordiente Jeff Fowler e rivelatosi un enorme successo allo scarno boxoffice di questo inizio anno.

Diretto da Jeff Fowler su una sceneggiatura di Patrick Casey, Josh Miller e Oren Uziel, il film vede James Marsden nei panni di un agente che diventa il miglior amico dell'alieno Sonic, con Jim Carrey nel ruolo del villain, lo strambo e geniale Dottor Robotnik. Tra gli altri membri del cast figurano anche Adam Pally, Tika Sumpter e Natasha Rothwell.

Il primo adattamento cinematografico del personaggio - che è già apparso sul grande schermo in Ready Player One e Ralph Spaccatutto e Spacca Internet - ha incassato in tutto il mondo la bellezza di 306 milioni di dollari a fronte di un budget di 85 milioni di dollari, che non contiene per la spesa aggiunta tra 5 e 10 milioni di dollari relativa al redesign di Sonic dopo le polemiche scoppiate a seguito del primo trailer ufficiale.



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Sonic - Il Film e allo speciale Sonic: dal videogioco al cinema. Cosa ne pensate? Piacciono questi primi 8 minuti? Avete già visto l'intero film? Diteci la vostra nei commenti.