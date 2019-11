Pubblicate le prime immagini di Freaks Out, nuovo film di Gabriele Mainetti

Dopo la presentazione del listino 2020 di Rai Cinema e 01 Distribution al Torino Film Festival, arrivano le prime immagini dal set di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti, reduce dal successo di Lo chiamavano Jeeg Robot. Le immagini sono visibili nella nostra gallery.

Sono le prime in assoluto dopo quella diffusa nel corso delle riprese. Si tratta di foto di scena e non di veri e propri fotogrammi del film.

Il cast di Freaks Out comprende Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Aurora Giovinazzo e Giancarlo Martini. I quattro interpretano, secondo la sinossi del film, quattro artisti circensi, legati come fratelli, nella Roma del 1943. Quando Israel, proprietario del circo e loro padre putativo, scompare misteriosamente, i quattro sono allo sbando, senza lavoro e senza protezione in una città in guerra, e finiscono per sentirsi come dei fenomeni da baraccone ambulanti.

Le riprese del film sono partite lo scorso aprile e la produzione ha subito una serie di ritardi, motivati Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema, con la presenza di numerosi effetti speciali. Tra gli interpreti figurano anche Max Mazzotta, Frank Rogowski e Giorgio Tirabassi, oltre a Olivier Bony, Massimiliano Ubaldi, Astrid Meloni e Anna Trenta.

Freaks Out è scritto da Gabriele Mainetti (che firma anche le musiche insieme a Michele Braga) e Nicola Guaglianone. La data ufficiale dell'uscita del film non è stata ancora comunicata.