Patty Jenkins su Wonder Woman: 'Ho già in mente un terzo capitolo'

Le numerose novità svelateci dal CCXP brasiliano sembrano proprio non avere fine, soprattutto quelle riguardanti Gal Gadot: dopo l'attesissimo primo trailer di Wonder Woman, la regista Patty Jenkins ha affermato di avere già chiare le idee su come e quando girare un terzo capitolo dedicato alla regina delle Amazzoni.

Durante un tavola rotonda al Comic-Con brasiliano, la regista non solo ha annunciato uno spin-off sulle amazzoni di Temyscira, ma ha anche dichiarato di avere già in cantiere un progetto per Wonder Woman 3:

"Sappiamo già cosa accadrà in [Wonder Woman 3] e in parte è dovuto allo spin-off sulle Amazzoni: abbiamo già tracciato una linea degli eventi. Adesso dipenderà solo da noi e se cambieremo o meno alcuni dettagli."

Inoltre, Jenkins pone l'accento sul fatto che potrebbe passare parecchio tempo tra Wonder Woman 1984 il suo sequel, diversamente da quanto accaduto per i primi due capitoli su Diana Prince:

"Quello che voglia mo evitare è di girarne un altro subito dopo. È stato meraviglioso sviluppare i primi due film in contemporanea, ma credo che adesso ci sia bisogno di una pausa prima del prossimo. Mi piacerebbe lavorare ad altro per un po' e anche Gal ha altri porgetti. Non mi piace prendere decisioni proiettandomi troppo nel futuro, quindi non ci resta che aspettare il momento adatto per entrambe."

